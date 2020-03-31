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31.03.2020 18:02
Рубрика: Власть

Сенаторы поддержали снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации одобрил во вторник на внеплановом пленарном заседании закон, который предусматривает снижение до 15% страховых взносов в социальные фонды с предприятий малого и среднего бизнеса.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Документ был внесен в нижнюю палату во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, данного по итогам обращения к гражданам России 25 марта. Норма касается выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Фото: iStock
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С 2021 года для предприятий малого и среднего бизнеса устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов. На обязательное пенсионное страхование - в размере 10%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%, на обязательное медицинское страхование - 5,0%.

Пониженные тарифы будут применяться уже с 1 апреля 2020 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что снижение страховых взносов с 30% до 15% должно стать стимулом для работодателей в сфере малого и среднего бизнеса повысить зарплаты своим сотрудникам.

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