Телепрограмма о китайской медицине в лечении коронавируса вызвала интерес

Врачи из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Чанчуня, которые трудились на противоэпидемическом фронте в Ухане и в других городах, поделились опытом со своими коллегами из США, Ливана, Афганистана, Пакистана и Ирана.

Директор Пекинской больницы китайской медицины Лю Цинцюань отметил, что в лечении более 90 процентов больных коронавирусной пневмонией в Ухане использовались препараты традиционной китайской медицины, что сыграло важную роль в снижении смертности и смягчении симптомов заболевания. Лю Цинцюань отметил, что, по данным ВОЗ, число больных, состояние которых меняется от легкого к тяжелому и крайне тяжелому составляет 13 и 6 процентов соответственно. Однако для больных, в лечении которых использовались средства традиционной китайской медицины, эти показатели заметно снизились.

Американский доктор Юсеф Бради очень заинтересовался широким применением лекарств традиционной китайской медицины в лечении новой коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что участники программы из Китая поделятся опытом с зарубежными коллегами, предоставив им рецептуру этих средств. Лю Цинцюань сразу же предоставил такой рецепт, подробно объяснив эффект каждого ингредиента. Программа длилась 100 минут, за это время ее посмотрели более 500 тысяч человек со всего мира.