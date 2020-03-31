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31 марта 2020 г.

Распоряжение администрации Томской области от 30 марта 2020 года № 194-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" следующие изменения:

1. В пункте 5 слова "штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Томской области" заменить словами "штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Томской области".

2. В пункте 6 слова "Штабу по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Томской области" заменить словами "Штабу по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Томской области".

3. Пункт 6-1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) с 31 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года деятельность организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по предоставлению дополнительных образовательных услуг, в том числе кружков и секций, услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуг клубов фитнеса и бодибилдинга, услуг в области физкультурно-оздоровительной деятельности, за исключением услуг бань, предоставляемых с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения всех необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.".

4. В пункте 6-2 слова "органам местного самоуправления Томской области (по согласованию)" заменить словами "органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)".

5. В пункте 7:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям отказаться от проведения на территории Томской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановить до 1 мая 2020 года оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; временно приостановить заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления;";

2) подпункт 2) дополнить подпунктом б-2) следующего содержания:

"б-2) в общественных местах соблюдать дистанцию между людьми не менее 1,5 метра;".

6. Состав штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Томской области, созданного указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



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