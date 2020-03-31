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31 марта 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 31 марта 2020 года № 19 "О внесении дополнения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее дополнение:

подпункт 1.1 пункта 1 указа дополнить абзацем 8 следующего содержания:

"торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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