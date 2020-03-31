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31.03.2020 12:47
Рубрика: В мире

Украина может ослабить карантин, чтобы спасти экономику

Текст: Константин Волков

Украина не может позволить себе длительный карантин, заявил 31 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского телеканала ICTV.

"Мы очень хорошо понимаем, что у большинства населения страны нет финансовой подушки и нет возможности 2-3 месяца просто сидеть дома, люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
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В настоящий момент, по его словам, правительство страны прорабатывает несколько сценариев касательно дальнейших карантинных мер. В частности, рассматривается "китайский" вариант, подразумевающий недолгие, но жесткие ограничения, а также более мягкий сценарий, при котором главным станет соблюдение санитарно-гигиенических требований: ношение масок и дистанция между людьми. Решение о выборе варианта будет принято в ближайшие дни, уточнил Шмыгаль.

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины с 26 марта в связи с распространением коронавируса. По состоянию на текущий момент в стране зафиксировано 549 случаев заболевания, 13 человек скончались, 8 вылечились.

По словам Шмыгаля, в текущем году ожидается падение ВВП Украины на 4,8 процента с учетом коронавируса. Макроэкономический прогноз, составленный до начала пандемии, подразумевал рост ВВП на 3,7 процента.

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