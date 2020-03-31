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Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич

Новости
    31.03.2020, 14:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Первым умершим с подтвержденным коронавирусом в РБ стал Заслуженный артист Беларуси, актер Витебского драмтеатра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на подтверждение театра.

Уточнено: 75-летний Дашкевич попал в больницу с пневмонией и последнюю неделю находился на искусственной вентиляции легких. Артист скончался сегодня

Сообщается, что после выявления коронавируса у актера театр приостановил все спектакли, но репетиции при этом продолжались. В итоге некоторые его сотрудники находятся сейчас на карантине, как и супруга Дашкевича. Работавшая в том же театре.

Кончину Дашкевича прокомментировал президент страны Александр Лукашенко.

"Жена здорова, дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - сказал президент РБ, подчеркнув: сейчас нужно стараться беречь пожилых людей.

Виктор Дашкевич родился в 1945 году. Кинозрители могут помнить актера по роли Ахмета в мелодраме "Яблоко луны".

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