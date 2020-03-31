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31.03.2020 20:20
Рубрика: В мире

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Текст: Константин Волков

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения республики Ольга Долгошапко.

Пациентка с подозрением на вирус обратилась 29 марта на горячую линию, жалуясь на симптомы ОРВИ. Ее изолировали в отдельный бокс и взяли анализы. Результат тестов показал наличие коронавируса.

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В настоящий момент больная находится на лечении, а все контактировавшие с нею люди помещены в стационар под наблюдение врачей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в случае обнаружения вируса на территории республики он введет чрезвычайное положение.

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