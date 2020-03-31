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31.03.2020 19:33
Рубрика: В мире

В порту Роттердама более двух тонн наркотиков нашли в манго и ананасах

Текст: Константин Волков

Таможенники порта Роттердам изъяли более двух тонн кокаина в ходе нескольких операций в конце прошлой и начале нынешней недели. Об этом сообщает 31 марта генпрокуратура Нидерландов.

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Так, 1170 килограммов наркотика было обнаружено в контейнерах с манго, пришедших из Бразилии. Еще 865 килограммов - среди ананасов из Коста-Рики. Кроме того, несколько десятков килограммов кокаина находились в упаковках лимонного сока, тоже пришедшего из Бразилии.

Порты Нидерландов - одни из главных ворот для ввоза южноамериканского кокаина в Европу морским путем, говорится в справке Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркозависимости (EMCDDA). При этом только через порт Роттердам за год проходит более десяти миллионов контейнеров, и у полиции физически не хватает возможностей проверить их все. Так, в 2014 году проверке подвергались лишь порядка 50 тысяч контейнеров в год.

В мире Европа Нидерланды

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