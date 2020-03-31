Военные России и Турции провели проверку постов на трассе М4 в Сирии

В Сирии российские и турецкие военные провели совместную проверку постов вдоль трассы М4, связывающей Алеппо с самой отдаленной провинцией Хасеке. Главной задачей являлся мониторинг обстановки, а также проверка соблюдения режима прекращения огня и возможности беспрепятственного передвижения по заевфратскому участку трассы.

По словам представителя российской военной полиции, "проблемные моменты не выявлены", - цитирует РИА Новости. Отмечается, что с обеих сторон участвовали по два бронеавтомобиля. Военнослужащие проехали более 60 километров.

Напомним, несколькими днями ранее военные России и Турции провели совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии - Хасеке. Оно проводилось с целью недопущения эскалации конфликта, а также выявления незаконных вооруженных формирований.