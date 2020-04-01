Абрамченко заявила о стабильности на продовольственном рынке страны

Ситуация на продовольственном рынке на фоне распространения коронавируса стабильная, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента с членами правительства. Регионы формируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов.

"Пик спроса пришелся на 14 и 15 марта. Сейчас ажиотажного спроса на товары не наблюдается", - заверила зампред правительства.

Это касается и товаров длительного хранения. На складах и в распределительных центрах, по словам Абрамченко, продукции достаточно, нет проблем с картофелем и овощами.