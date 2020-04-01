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Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире

Новости
    01.04.2020, 12:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский артист, режиссер, актер Театра на Таганке Константин Игоревич Доронин скончался через два дня после 84-летия.

Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.

"Он болел, пережил инсульт, а потом врачи поставили диагноз - онкология", - передает слова Клары Иосифовны, супруги актера, KP.RU.

Доронина похоронили вчера.

Константин Доронин родился в 1936 году. В 1958-м окончил Театральное училище имени Щукина. С 1963-го работал на Всесоюзном радио.

Экранный дебют - Андрей Воленко из "Флагов на башнях" 1958-го.

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