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01.04.2020 10:32
Рубрика: В мире

Аргентинцы потребовали снизить зарплаты чиновникам и парламентариям

Текст: Алексей Чуриков

В городах разных регионов Аргентины второй день подряд по вечерам раздается громкий звук ударов по металлическим предметам. Это так называемый "касеролазо", довольно широко распространенный в странах Латинской Америки вид протеста, когда население в определенный час, высунувшись из окон своих домов или выйдя на балкон, начинает стучать половниками (на самом деле чем придется) по кастрюлям и сковородкам. Этот формат выражения недовольства оказался весьма кстати в нынешних условиях самоизоляции из-за коронавируса нового типа. Аргентинцы требуют от правительства снижения зарплат чиновников и парламентариев, а сэкономленные от этих мер деньги - пустить на борьбу с эпидемией.

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Граждане просят распространить эти меры и на работников судебных органов, получающих наибольшие зарплаты в стране. Такие требования звучат в Аргентине достаточно давно и прочно закрепились в общественно-политическом сознании. И сейчас, когда экономика страны подвержена дополнительным нагрузкам из-за коронавируса, они стали более актуальными. К более активному участию в протестах аргентинцев подстегнули и принимаемые рядом латиноамериканских государств меры. Так, в соседнем Уругвае было принято решение о снижении зарплат чиновников и депутатов на 20%.

Президент Мексики Лопес Обрадор также заявил, что намерен ограничить зарплаты всем старшим госслужащим в стране. Будет остановлена индексация, а также "срезаны" часть надбавок у всех, кто получает больше 30 тысяч песо (около 99 тысяч рублей), включая самого президента. "Это коснется только высокопоставленных государственных чиновников и будет сделано пропорционально. У президента [страны] будет максимальное сокращения зарплаты и так далее. Нам нужно затянуть ремни", заявил Обрадор в ходе пресс-конференции.

В самой же Аргентине эта тенденция наблюдается пока что на региональном уровне. В провинции Сан-Хуан в начале этой недели объявили о снижении зарплат на 30%, а в Кордобе - на 50%. На федеральном уровне о таких мерах заговорили только в начале этой недели. Председатель Палаты депутатов, Серхио Масса, выступил с предложением сократить на 40% выплаты парламентариям. Это, по его мнению, позволило бы в ближайшее 5 месяцев сэкономить 200 миллионов песо (245 млн рублей), которые можно направить на помощь медицинским учреждениям.

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