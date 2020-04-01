Бастрыкин: СК под стражу отправляет менее 16 процентов обвиняемых

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подследственных избирается достаточно взвешенно. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, в период расследования под стражей содержалось 20 тысяч лиц. "Чтобы было понятно - это менее 16 процентов от общего числа обвиняемых. В остальных случаях нормальный ход расследования был обеспечен более мягкими мерами пресечения", - рассказал председатель Следственного комитета РФ.

Кроме того, Бастрыкин отметил, что почти в полтора раза увеличилось число дел, а их более девяти тысяч, переданных следователями в суд с ходатайством о назначении обвиняемому судебного штрафа. И на 5 процентов, по его словам, выросло число дел, по которым по ходатайству следователей вместо осуждения применены меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним.

"Вместе с тем к закоренелым преступникам не может быть снисхождения", - резюмировал глава СК России.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 02.04.2020 г.