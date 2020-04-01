Депутаты могут отменить "пленарки" и перенести отчет кабмина

Совет Госдумы на следующей неделе обсудит целесообразность проведения пленарных заседаний 14, 15 и 16 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Может быть отложен ежегодный отчет главы кабмина Михаила Мишустина, который был запланирован на 15 апреля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Решение, по его словам, будет приниматься по итогам обсуждений думских фракций с правительством.

Возможность работы депутатов в режиме самоизоляции на заседании предложил обсудить глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

- Мы готовим встречу на следующий четверг, 9 апреля, с правительством, по завершении провести такое решение, если оно будет всеми поддержано, уйти на самоизоляцию с учетом майских каникул, - выступил с инициативой он. Большинство депутатов поддержали такое предложение. Как пояснил Вячеслав Володин, Совет Думы обсудит целесообразность проведения запланированных ранее пленарных заседаний 14, 15 и 16 апреля.

Таким образом, в графики "пленарок" может быть объявлен большой перерыв.

- У нас с вами должны были быть плановые короткие отпуска с 16 апреля, отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции, - сказал Володин.

Надо подавать пример избирателям, уверен он.

- Сейчас очень многое будет зависеть от того, насколько мы самоорганизуемся, - заявил парламентарий. - И в этой связи большая просьба к депутатам более ответственно подходить - на вас все смотрят. И эта бесшабашность где-то, она передается, и мы все с вами видим эти пикники постоянные, мы видим игнорирование призывов.

Таким образом, если Совет Думы примет соответствующее решение, то "изолированный" режим у депутатов может продлиться вплоть до пленарного заседания 12 мая. По словам спикера нижней палаты парламента, современные технологии позволят депутатам полноценно работать над законами и общаться с избирателями из дома.

Между тем

Председатель Госдумы передал депутатам слова благодарности президента Владимира Путина за профессиональную работу по "антивирусному пакету" законов. Это вопросы, касающиеся и передачи дополнительных полномочий правительству, и темы, связанные с оказанием помощи нашим гражданам, мерами поддержки малого и среднего бизнеса, пояснил спикер. То есть все, о чем говорил президент в обращении к гражданам.