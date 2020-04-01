Новости

В Татарстане из-за разлива нефти под угрозой оказались бобры 15:12
Киномарафон Arctic open предоставил доступ к фильмам онлайн 15:11
Катафалк по-вазовски: неизвестный универсал Lada "Марина" 15:09
Депутаты могут отменить "пленарки" и перенести отчет кабмина 15:00
В Крыму начался виртуальный Парад тюльпанов 14:55
Ростовский театр покажет онлайн трэш-шапито 14:54
В Испании уже более 100 тысяч зараженных коронавирусом 14:50
УАЗ "Пикап" с "автоматом": дороже версии с МКП на 100 тысяч рублей 14:43
В Красноярске женщина с ребенком пострадали в ДТП со "скорой" 14:42
Кабмин попросили разрешить работать фирмам, производящим маски 14:41
В Госдуме рассказали, зачем нужно вести журнал о здоровье на карантине 14:40
Трейлер: у продолжения "Рика и Морти" появилась дата премьеры 14:38
Власти Москвы опровергли запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса 14:36
Врачи: Передача COVID-19 в теплых странах замедляется 14:34
В Калмыкии предприниматели помогли медикам в борьбе с коронавирусом 14:26
"Убийца" ГАЗели от КамАЗа: новые подробности 14:20
В Ленобласти задержали женщину с COVID-19, сбежавшую из-под карантина 14:18
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца 14:16
У двух руководителей МЧС коронавирус не подтвердился 14:05
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма "Бэтмен против Супермена" 14:03
Футболисты "Спартака" согласились на снижение зарплаты на время пандемии 13:56
Ученые объяснили космический феномен над Японией в 620 году 13:56
В Иране за сутки от коронавируса умерли 138 человек 13:55
Врачи описали разную степень тяжести коронавируса у мужчин и женщин 13:53
Более 32 тысяч тестов на коронавирус проведено в Беларуси 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 15:00
Рубрика: Власть

Депутаты могут отменить "пленарки" и перенести отчет кабмина

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы на следующей неделе обсудит целесообразность проведения пленарных заседаний 14, 15 и 16 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Может быть отложен ежегодный отчет главы кабмина Михаила Мишустина, который был запланирован на 15 апреля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Решение, по его словам, будет приниматься по итогам обсуждений думских фракций с правительством.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Госдуме разъяснили, на сколько оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

Возможность работы депутатов в режиме самоизоляции на заседании предложил обсудить глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

- Мы готовим встречу на следующий четверг, 9 апреля, с правительством, по завершении провести такое решение, если оно будет всеми поддержано, уйти на самоизоляцию с учетом майских каникул, - выступил с инициативой он. Большинство депутатов поддержали такое предложение. Как пояснил Вячеслав Володин, Совет Думы обсудит целесообразность проведения запланированных ранее пленарных заседаний 14, 15 и 16 апреля.

Таким образом, в графики "пленарок" может быть объявлен большой перерыв.

- У нас с вами должны были быть плановые короткие отпуска с 16 апреля, отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции, - сказал Володин.

Надо подавать пример избирателям, уверен он.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг

- Сейчас очень многое будет зависеть от того, насколько мы самоорганизуемся, - заявил парламентарий. - И в этой связи большая просьба к депутатам более ответственно подходить - на вас все смотрят. И эта бесшабашность где-то, она передается, и мы все с вами видим эти пикники постоянные, мы видим игнорирование призывов.

Таким образом, если Совет Думы примет соответствующее решение, то "изолированный" режим у депутатов может продлиться вплоть до пленарного заседания 12 мая. По словам спикера нижней палаты парламента, современные технологии позволят депутатам полноценно работать над законами и общаться с избирателями из дома.

Между тем

Председатель Госдумы передал депутатам слова благодарности президента Владимира Путина за профессиональную работу по "антивирусному пакету" законов. Это вопросы, касающиеся и передачи дополнительных полномочий правительству, и темы, связанные с оказанием помощи нашим гражданам, мерами поддержки малого и среднего бизнеса, пояснил спикер. То есть все, о чем говорил президент в обращении к гражданам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Власти Москвы готовы ввести QR-коды для горожан на время самоизоляции
Курс доллара превысил 79 рублей
ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом
СК предъявил обвинение собственнику "Зимней вишни"
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом