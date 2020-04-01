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01.04.2020 08:30
Рубрика: В мире

Глава CDC: В четверти случаев заболевание COVID-19 протекает без симптомов

Текст: Максим Макарычев

Когда инфекционные патогены угрожали Соединенным Штатам, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), со штаб-квартирой в Атланте, были в центре внимания общественности. Во время эпидемии гриппа H1N1 в 2009 году, кризиса Эбола в 2014 году и вспышки заболевания Зика в 2015 году от комаров, CDC возглавил федеральный ответ на эти инфекции. В период пандемии коронавируса глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд долго хранил молчание и наконец-то рассказал об угрозе COVID-19 в интервью National Public Radio.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
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По его словам, около четверти случаев заболевания, вызываемого коронавирусом, протекают без симптомов, при этом заболевший является носителем инфекции и заражает здоровых людей. Он отметил, что иногда симптомы коронавируса проявляются только через двое суток.

"У значительного числа инфицированных людей не наблюдаются симптомы. Речь может идти о 25%, которые способны распространять (инфекцию)", − заявил Редфилд, добавив, что это во многом объясняет то, почему вирус так быстро и стремительно распространяется в мире и Соединенных Штатах.

Редфилд отметил, что коронавирус примерно в три раза заразнее гриппа и обладает способностью передаваться гораздо легче.

По словам Редфилда для большинства респираторных вирусов характерна сезонность. В случае с COVID-19 многие эксперты с наступлением лета и теплой погоды ожидают снижение уровня распространения коронавируса. Однако это не исключает второй волны пандемии, которая может прийти с наступлением холодов ближе к концу года.

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Как отметил глава CDC, социальное дистанцирование является самым мощным оружием в борьбе против коронавируса. "Я хотел бы поблагодарить всех американцев и всех людей в нашей стране, которые приняли это близко к сердцу и действительно практикуют агрессивное социальное дистанцирование. Во-вторых, для тех, кто все еще находится на обочине, я хотел бы сказать им, что настало время действительно принять это. Это не просто маленькая рекомендация на листе бумаги. Это очень мощное оружие", - отметил Редфилд, добавив, что этот вирус нуждается в том, чтобы люди находились близко друг от друга. "Ему необходимо 1,8 метра. Если мы просто будем оставаться на расстоянии друг от друга, этот вирус не сможет выжить, и он исчезнет", − заключил глава CDC.

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