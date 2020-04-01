ГП и ФАС усилят меры по противодействию повышению цен на продукты

Генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба усиливают меры надзора, чтобы не допустить роста цен на продукты, лекарства и медицинские маски во время пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Там отметили, что в работу по противодействию нарушениям при ценообразовании на продукты питания и лекарственные средства также будут включены иные уполномоченные органы. Так, уже ведется системный мониторинг складывающейся ситуации и обмен соответствующей информацией.

Отмечается, что прокуратура уже начала проверки, чтобы устанавливать и пресекать нарушения антимонопольного законодательства и факты заключения антиконкурентных соглашений, а также выявлять необоснованное увеличение стоимости продуктов и лекарств.