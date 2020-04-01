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1 апреля 2020 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 1 апреля 2020 года № 156 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) запрета розничной продажи алкогольной продукции с 15:00 и до 10:00 утра следующего дня.";

2) абзац четвертый подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: "осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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