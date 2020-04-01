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01.04.2020 14:41
Рубрика: Власть

Кабмин попросили разрешить работать фирмам, производящим маски

Текст: Галина Мисливская

Предприятия малого и среднего бизнеса, способные производить средства индивидуальной защиты, должны иметь возможность полноценной работы, считает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. С такой просьбой он обратился к вице-премьеру РФ Юрию Борисову, сообщает РИА Новости.

В своем письме сенатор напомнил, что предприятия, которые производят товары первой необходимости или товары, направленные на борьбу с коронавирусом, должны соблюдать требования по самоизоляции. По этой причине арендодатели или региональные власти вынуждают их закрываться на время действия режима повышенной готовности.

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По словам Кутепова, в комитет обращаются организации, которые оперативно перепрофилировались для производства масок, им нужно не только разрешение на работу, но и сырье для выпуска средств защиты.

"На основании вышеизложенного прошу рассмотреть возможность издания специальных разъяснений относительно возможности выхода на работу в период карантина производителей товаров первой необходимости и товаров, необходимых для борьбы и профилактики коронавируса, а также взять под личный контроль вопрос обеспечения сырьем производителей медицинских масок", - говорится в письме Кутепова Борисову.

Он предложил снизить минимальный порог займа, который государство дает бизнесу, пострадавшему от коронавируса. По мнению сенатора, не все предприятия нуждаются в сумме 50 млн рублей и более.

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