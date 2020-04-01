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1 апреля 2020 г.

Распоряжение Главы Республики Карелия от 31 марта 2020 года № 192-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия:

разработать перечень предупредительных мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации;

в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан принимать решения по приостановлению деятельности отдельных объектов и закрытию проезда по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.";

дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:

"8.4. Обязать граждан с 1 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории населенных пунктов Республики Карелия, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением;

необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Гражданам при покидании места проживания (пребывания) по причинам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации - иной документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением по месту нахождения, либо документ, подтверждающий, что нахождение в месте, отличном от места проживания (пребывания), связано с исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (служебное удостоверение, договор, транспортная накладная, путевой лист и т.п.), в случае ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами - документ, удостоверяющий личность, и копию документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания) лица, за которым осуществляется уход.";

3) абзац второй пункта 11.9 дополнить предложением следующего содержания:

"Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги коллективных средств размещения, не допускать выход постояльцев за пределы номеров (для гостиниц, хостелов, мотелей), за пределы территории туристских баз и аналогичных объектов.";

4) дополнить пунктом 11.15 следующего содержания:

"11.15. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, установить время продажи алкогольной продукции с 10:00 часов до 14:00 часов.";

5) в пункте 14.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия:";

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"давать разъяснения по вопросам исполнения настоящего распоряжения в части осуществления торговли на территории Республики Карелия;

до 4 апреля 2020 года утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, деятельность которых не подлежит приостановлению, при этом юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия о включении в указанный перечень до 3 апреля 2020 года.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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