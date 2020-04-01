Корты US Open превратятся в больницу под открытым небом

Часть Национального теннисного центра в Квинсе будет преобразована во временную больницу на 350 коек для пациентов, которые не находятся в отделении интенсивной терапии печально известной больницы Элмхерст, где на прошлой неделе от коронавируса за один день скончались 17 человек.

Пациенты будут переведены из больницы в теннисный центр, начиная со следующей недели, сообщает CNBS News. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, теннисные корты, на которых проводится US Open, превращаются в полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом, поскольку чиновники из Нью-Йорка наращивают медицинский персонал, расходные материалы и оборудование для ожидаемой волны новых пациентов с COVID-19 в апреле и мае. По словам Де Блазио, потребуется три недели, чтобы полностью построить больницу в теннисном центре. Официальные лица выразили надежду, что город сможет принять ежегодный теннисный турнир, который является одним из четырех турниров "Большого шлема" в течение года.

Теннисный центр - одна из нескольких временных поликлиник, которые городские власти возводят для пациентов с коронавирусом. Как отметил мэр, город работает с федеральным правительством, гостиничным бизнесом и другими предприятиями, чтобы превратить другие здания в потенциальные медицинские учреждения.

На выходных в Нью-Йорке началось строительство полевого госпиталя в знаменитом Центральном парке. Этот временный медицинский центр возводится перед больницей, расположенной на восточной окраине парка, и его открытие планируется во вторник.

Напомним, что на минувшей неделе власти Мадрида распорядились переоборудовать под морг известный "Ледовый центр". В самом Нью-Йорке, где зафиксировано более половины случаев смертей и заражения коронавирусом в США, решено использовать 85 специальных рефрежижаторных трейлеров, которые закуплены городскими властями, в качестве мобильных моргов.

Между тем

Более 800 тысяч человек (859 796), по состоянию 1 апреля, заболели коронавирусом по всему миру, из них - 189 тысяч 618 человек в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся в режиме онлайн на своем сайте.