Указ губернатора Магаданской области от 25 марта 2020 года № 52-у "О величине прожиточного минимума в Магаданской области за IV квартал 2019 года"

Постановляю:

1. В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Магаданской области от 03 марта 2000 г. № 112-03 "О прожиточном минимуме в Магаданской области" установить величину прожиточного минимума в Магаданской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 19695 рублей, для трудоспособного населения - 20814 рублей, пенсионеров - 15608 рублей, детей - 20786 рублей.

2. При предоставлении мер социальной поддержки, социальных выплат и оказания социальных услуг в соответствии с законодательством Магаданской области применять величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года, установленную указом губернатора Магаданской области от 24 октября 2019 г. № 208-у "О величине прожиточного минимума в Магаданской области за III квартал 2019 года".

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







