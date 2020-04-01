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01.04.2020 12:26
Проект: Пресс-релизы

МКБ предоставил более 8 млрд рублей крупнейшей российской золотодобывающей компании

В марте 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) подписал договор о невозобновляемой кредитной линии с АО "Полюс Красноярск" (группа "Полюс"). В рамках договора компания получила более 8 млрд рублей на финансирование текущей деятельности.

"ГК "Полюс" является одним из ключевых партнёров МКБ, чья миссия - это обеспечение богатства нашей страны. Компания обладает колоссальными запасами золота, и мы надеемся, что помощь банка позволит нарастить объемы добычи, ввести в строй новые месторождения", - прокомментировал Александр Казначеев, заместитель председателя правления МКБ.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России, одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объёму производства. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах компании за 2018 г., "Полюс" занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объёмам запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга "Интерфакс-100", по итогам 9 месяцев 2019 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте: http://mkb.ru/

Пресс-служба МКБ: pr@mkb.ru

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