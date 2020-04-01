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01.04.2020,  
11:11
Текст:  Антон Валагин

Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.

Оружие носит индекс QSB-91 и отличается от советского аналога НРС-2 тем, что может произвести четыре выстрела вместо одного. Рукоятка ножа полая, в ней размещены четыре ствола под пистолетный патрон.

Фото: U.S. Navy photographer / wikimedia.org
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Ударник после каждого выстрела вручную взводится. Ударник служит одновременно прицелом и предохранителем, в роли спускового крючка выступает ограничитель рукояти. Дальность стрельбы 10 метров.

Выстрел производится в направлении лезвия. В клинке есть отверстие для ножен с их помощью нож превращается в бокорез.

Советский нож разведчика НРС-2 имеет в рукояти один ствол под малошумный патрон СП-4. Выстрел производится назад, перезаряжание осуществляется извлечением ствола. Оружие стоит на вооружении подразделений специального назначения армии России и некоторых других силовых структур.

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