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1 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Мурманской области от 30 марта 2020 года № 66-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 61-ПГ"

В целях снижения рисков распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

внести в постановление Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 61-ПГ "Об особенностях функционирования организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории Мурманской области, в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

1. В пункте 1:

1.1. Подпункт 1.2 изложить в редакции:

"1.2. С 9.00 часов 27.03.2020 по 24.00 часов 05.04.2020 работу торговых центров, торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением гипермаркетов, аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплата, объектов розничной торговли продовольственными товарами, объектов торговли непродовольственными товарами, реализующими товары первой необходимости, включенные в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (далее - Перечень), утвержденный настоящим постановлением, в том числе расположенных в помещениях соответствующих торговых центров, торгово-развлекательных центров.

Данное ограничение не распространяется на случаи осуществления продажи товаров дистанционным способом с условием их доставки потребителю.".

1.2. Дополнить подпунктом 1.2.1 следующего содержания:

"1.2.1. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, непродовольственных товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в Перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать также товары, не включенные в Перечень.".

2. Дополнить постановление новым пунктом 6 следующего содержания:

"6. Утвердить прилагаемый Перечень непродовольственных товаров первой необходимости.".

3. Пункт 6 считать пунктом 7.

4. Дополнить постановление Перечнем непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Мурманской области А.Чибис


Приложение к постановлению Губернатора Мурманской области от 30.03.2020 № 66-ПГ


"Утвержден постановлением Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 61 -ПГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Автозапчасти.

25. Очки, линзы и их части.

25. Похоронные принадлежности.

26. Санитарно-технические изделия."



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