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1 апреля 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 1 апреля 2020 года № 87-п "Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Установить, что в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года государственными казенными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству труда и социального развития Новосибирской области, в беззаявительном порядке осуществляется продление на последующий период следующих мер социальной поддержки:

1) ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума на детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата, предоставляемой в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 12-п "Об установлении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата";

2) ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемого в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 № 145-п "Об установлении Порядка предоставления ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области и Порядка учета и порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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