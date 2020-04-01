Постановление губернатора Пензенской области от 1 апреля 2020 года № 48 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1.Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.В пункте 3 постановления:

1.1.1.в абзаце втором подпункта 3.12.3 слова "а также на сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющих управление многоквартирными домами" заменить словами "а также на сотрудников организаций жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организаций, связанных с ведением строительства и осуществляющих управление многоквартирными домами".

1.2. Пункт 17 постановления дополнить подпунктом 17.4 следующего содержания:

"17.4. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 ".

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ra) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







