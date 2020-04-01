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01.04.2020 16:23
Рубрика: Спорт

Правление СБР рассмотрит призыв к отставке Драчева на заседании 6 апреля

Текст: Максим Домчев
В среду СМИ сообщили об открытом письме ветеранов, тренеров и руководителей региональных федераций с призывом покинуть свой пост главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева. Сам глава СБР уже заявил, что свой пост покидать не намерен.
Владимир Драчев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Владимир Драчев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Владимир Драчев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

История с письмом, в котором биатлонное сообщество выразило вотум недоверия нынешнему руководителю СБР, припомнив неудачи как спортивные, так и управленческие, вызвала широкий отклик на просторах интернета.

Фото: РИА Новости
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Суть претензий авторов письма проста - за два года у власти Владимир Драчев не добился прогресса в результатах команды, к этому добавились проблемы с восстановлением полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов, явная нехватка спонсоров, отсутствие конструктивного диалога с Олимпийским комитетом России и Минспорта РФ, а также неудачная кадровая и административная политика на уровне тренерского штаба национальной сборной.

"Мы считаем обоснованным рекомендовать вам добровольно сложить полномочия президента и продолжить работу в качестве члена правления СБР. Решение - кто в оставшееся до очередной (или внеочередной, если до нее дойдет) конференции время будет выполнять обязанности президента, пусть примет правление", - говорится в письме.

В числе прочих подписавшихся значилась и двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Корреспондент "РГ" решил уточнить у бывшей биатлонистки подробности появления этого письма, однако тут автора этих строк ждал сюрприз. "Да, я видела это письмо, но своей подписи под ним не ставила и не понимаю, откуда она там взялась, - искренне возмутилась Богалий. - Вот сейчас разбираюсь".

Позже двукратная олимпийская чемпионка рассказала, что не поддерживает методы борьбы авторов письма и призвала все заинтересованные стороны обсудить имеющиеся проблемы лицом к лицу.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Я всегда за открытый и честный диалог, за результат своими делами, а не упреками. Не хочу сейчас вдаваться в текст и прочие подробности, не хочу искать инициаторов и исполнителей. Хочу сказать абсолютно искренне, что люди, сделавшие это, выбрали не только не правильный метод, но и не правильное время. Я не хочу сейчас обсуждать итоги деятельности СБР, тем более что именно в этот момент проходит тренерский совет СБР в заочной форме, и все имеют полное право дать оценки и высказать свою позицию в соответствии с утвержденным регламентом. Мы все сейчас столкнулись со страшной опасностью для всех и для каждого, поэтому надо направить все наши силы и нашу энергию на противодействие пандемии коронавируса и своими действиями, своим примером показать всем, как пережить эту сложную ситуацию. В это время мы обязаны объединить свои силы, свою энергию, свои знания, опыт, способности, возможности и преодолеть эти испытания и вызовы. Этим сейчас нужно заниматься, от этого зависит наша жизнь и каким мир будет дальше", - поделилась Анна Богалий с "РГ" текстом своего обращения к болельщикам и членам биатлонной семьи.

"Что касается руководства СБР и ветеранов биатлона, то каждый должен сначала разобраться в себе, понять и оценить, что каждый сделал и делает для нашего вида спорта, для нашей биатлонной семьи. И только после этого, после своих конкретных действий, уже выступать с какими либо рекомендациями или критикой. Причем выступать открыто, лицо в лицо, обсуждая конструктивно. Только в таком варианте мы сможем создать свою биатлонную семью и стать частью общемировой. Всегда очень горестно слушать комментарии наших ветеранов (речь не о возрасте) о том, что они все знают, все умеют и видят ошибки и недочеты, но почему-то не идут и не занимаются реальной работой. Поэтому первый спрос должен быть именно с себя лично. Что лично я сделал и делаю? После этого уже можно оценивать свои силы - смогу ли я это сделать? И дальше уже или делать или оставаться "экспертом" со своим мнением. Наверное у всех есть определенные вопросы к деятельности СБР и его руководству, но это точно не нужно выяснять сейчас и тем более в такой форме", - уверена Богалий.

Фото: РИА Новости
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Что касается реакции на это письмо, то глава СБР Владимир Драчев уже заявил, что не намерен покидать свой пост.

"Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чем, а во всем виноваты другие люди. Только проблемы, которые они озвучивают, принес не Драчев. Напротив, последние два года мы стараемся их устранить", - сказал Драчев ТАСС.

В СБР агентству заявили, что письмо ветеранов российского биатлона с призывом к отставке президента СБР правление организации рассмотрит 6 апреля в формате видеоконференции.

Спорт Биатлон

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