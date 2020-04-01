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01.04.2020 11:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больше 40% среди новых заболевших – люди от 18 до 45 лет

Текст: Любовь Проценко
Более 40% среди заболевших за последние сутки COVID-19 - это люди от 18 до 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Он отмечает, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе число заболевших достигло 1880 случаев коронавируса.

Среди новых заболевших - 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек - от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Подтверждено заболевание и у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Штаб напоминает: с 30 марта все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Такие же меры введены в Подмосковье. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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