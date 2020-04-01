Пациенты центров для людей с COVID-19 продолжат лечение в стационарах

Пациенты федеральных медицинских центров, временно перепрофилируемых под лечение больных с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести, будут переведены для продолжения лечения в другие стационары города Москвы. Об этом сообщает Минздрав.

В ведомстве уточнили, что часть коек в федеральных медицинских центрах, подведомственных Минздраву России, будут временно перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19. Но это не значит, что сократится оказание медпомощи.

Все пациенты, нуждающиеся в непрерывной терапии в условиях стационара или находящиеся в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, будут переведены для продолжения лечения в другие специализированные стационары.