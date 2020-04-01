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01.04.2020 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке нашли мать найденного в мусорном баке младенца

Текст: Анна Скрипка

В Липецке нашли мать новорожденного, тело которого обнаружили в мусорном контейнере. Как сообщили в СУ СКР по региону, 31-летняя женщина призналась, что родила девочку в ночь с 20 на 21 марта, однако, по ее словам, ребенок уже родился мертвым.

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Между тем, судмедэксперты выявили наличие у младенца черепно-мозговой травмы. Как отметили в СУ СКР по Липецкой области, теперь проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые позволят определить истинную причину гибели ребенка и ее обстоятельства.

Все они назначены в рамках расследования уголовного дела: его завели по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка). Санкция этой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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