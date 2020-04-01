В Липецке нашли мать найденного в мусорном баке младенца

В Липецке нашли мать новорожденного, тело которого обнаружили в мусорном контейнере. Как сообщили в СУ СКР по региону, 31-летняя женщина призналась, что родила девочку в ночь с 20 на 21 марта, однако, по ее словам, ребенок уже родился мертвым.

Между тем, судмедэксперты выявили наличие у младенца черепно-мозговой травмы. Как отметили в СУ СКР по Липецкой области, теперь проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые позволят определить истинную причину гибели ребенка и ее обстоятельства.

Все они назначены в рамках расследования уголовного дела: его завели по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка). Санкция этой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.