В Подмосковье скончался второй больной коронавирусом

Еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом и второй случай смерти больного зафиксированы в Подмосковье за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной оперативный мониторингу и контролю за ситуацией по распространению коронавирусном.

Напомним, первой жертвой инфекции стала 65-летняя пациентка, которую госпитализировали с двусторонней пневмонией. У нее, помимо прочего, был сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и перенесенный не так давно инфаркт. Вторым стал 56-летний мужчина. Его тоже привезли в больницу с двусторонней пневмонией, кроме того, в анамнезе у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 134 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 человек вылечились.