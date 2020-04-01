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01.04.2020 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тульской области при пожаре погибли три человека

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области жертвами пожара в частном доме стали три человека. Дом сгорел полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Екатеринбурге потушили пожар в девятиэтажке

Жилой дом на улице Садовая в поселке Пахомово Заокского района загорелся примерно в 4 часа утра. Сразу же по получении сообщения диспетчером Единой службы спасения "112" на место были направлены три пожарных расчета.

Пожарные прибыли на место уже через пять минут. На то, чтобы справиться с огнем, ушло 2,5 часа. В пресс-службе ведомства сообщили о трех погибших - двух мужчинах и женщине. Их личности устанавливаются. Причины возгорания выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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