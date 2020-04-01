Новости

Зауралье временно прекратило автобусное сообщение с соседними регионами 16:52
Путин и Голикова обсуждают ситуацию с коронавирусом в ежедневном режиме 16:52
Из-за коронавируса на Кубе отменили первомайскую демонстрацию 16:46
Минск призвал Вильнюс к взаимодействию в борьбе с коронавирусом 16:42
В отдаленной пещере найдены 65000-летние отпечатки рук человека 16:38
Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали 16:38
Захарова: Страны должны помогать друг другу не только во время кризисов 16:32
СМИ: "Амур" может сняться с чемпионата КХЛ вслед за "Адмиралом" 16:29
Из-за коронавируса в Удмуртии отменили свадьбы 16:28
ГП и ФАС усилят меры по противодействию повышению цен на продукты 16:26
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе 16:23
Стинг посвятил песню пострадавшим от коронавируса жителям Италии 16:22
Полиция Вологды установила распространявшую фейковые новости девушку 16:22
МИД Кубы обвинил правительство США в неэффективной борьбе с COVID-19 16:16
Немецкие эксперты назвали сумму для преодоления кризиса в Европе 16:13
Летчики обеспечат больницы Карелии кислородом для борьбы с COVID-19 16:13
В Омске отменят транспортные льготы на время самоизоляции 16:04
Редкий микроавтобус РАФ, найденный в Чили, продали в Россию 16:00
Мариинский театр покажет онлайн "Евгения Онегина" и "Спящую красавицу" 15:59
Весенние субботники в Челябинске проведут без горожан 15:57
Над Арктикой впервые появилась озоновая дыра 15:55
Как организовать онлайн-учебу без вреда для ребенка 15:54
Япония обновила дневной рекорд по числу заболевших коронавирусом 15:54
Китайские меры по сдерживанию COVID-19 признаны самыми эффективными 15:52
На Ставрополье ищут продавцов "чудо-таблеток" от коронавируса 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 16:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из-за коронавируса в Удмуртии отменили свадьбы

Текст: Яна Шамаева

Регистрацию браков в Удмуртии из-за угрозы распространения коронавируса перенесли на июнь 2020 года. Как сообщается на сайте республиканского комитета по делам ЗАГС, в исключительных случаях, когда дату торжества изменить нельзя, церемонию бракосочетания все же проведут, но без гостей.

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе

Будущих молодоженов, чьи свадьбы должны были состояться в апреле и мае этого года, просят изменить дату регистрации брака и назначить ее после первого июня этого года.

- Рекомендуем по возможности отказаться от личного посещения органов ЗАГС и подавать заявления о государственной регистрации актов гражданского состояния через сайт Госуслуг, - говорится в сообщении комитета по делам ЗАГС Удмуртии.

В нем также сказано, что регистрации рождения и смертей в республике будут продолжаться в обычном режиме.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин встретится с членами правительства в новом формате
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей
ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно