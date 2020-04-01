Из-за коронавируса в Удмуртии отменили свадьбы

Регистрацию браков в Удмуртии из-за угрозы распространения коронавируса перенесли на июнь 2020 года. Как сообщается на сайте республиканского комитета по делам ЗАГС, в исключительных случаях, когда дату торжества изменить нельзя, церемонию бракосочетания все же проведут, но без гостей.

Будущих молодоженов, чьи свадьбы должны были состояться в апреле и мае этого года, просят изменить дату регистрации брака и назначить ее после первого июня этого года.

- Рекомендуем по возможности отказаться от личного посещения органов ЗАГС и подавать заявления о государственной регистрации актов гражданского состояния через сайт Госуслуг, - говорится в сообщении комитета по делам ЗАГС Удмуртии.

В нем также сказано, что регистрации рождения и смертей в республике будут продолжаться в обычном режиме.