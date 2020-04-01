Под Кировом автомобиль столкнулся с поездом

В Кировской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым поездом погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

По предварительным данным, около 7.00 часов в деревне Созиновы Шабалинского района водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с проходившим поездом.

В результате ДТП погибла женщина - пассажир автомобиля. Водитель и трое других пассажиров получили травмы. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП. Движение поездов не останавливалось.