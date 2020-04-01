В Прикамье сотрудниц банка заподозрили в хищении денег у пенсионеров

В Пермском крае в хищении денежных средств пожилых людей подозреваются две сотрудницы банка, проживающие в городе Суксуне.

Как пояснили в ГУ МВД России по региону, злоумышленницы 1992 и 1993 годов рождения, используя персональные данные пожилых клиентов, которые обращались к ним для совершения различных операций, тайно оформляли на их имя кредитную карту. При этом подозреваемые просили у граждан телефон, чтобы самостоятельно вводить необходимые пароли для подтверждения доступа к карте, а затем удаляли все смс-сообщения, тем самым скрывая следы своего преступления.

В дальнейшем сотрудницы банка снимали денежные средства с кредитных карт своих жертв и распоряжались ими по своему усмотрению. За несколько месяцев злоумышленницы похитили у пожилых клиентов банка более полумиллиона рублей.

По факту краж в их отношении возбуждено уголовное дело.