В Татарстане из-за разлива нефти под угрозой оказались бобры

В Татарстане на автодороге Муслюмово - Старые Карамалы перевернулась автоцистерна. О происшествии сообщает Минэкологии РТ.
В результате аварии на поверхности ручья Бемес образовалась нефтяная пленка площадью 532 квадратных метров.
Как оказалось, рядом с разливом нефти, обитают бобры. Чтобы сохранить их запруду, виновники инцидента установили боновые заграждения поперек ручья.
Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы загрязненной воды и почвы. По результатам анализов будут приняты административные меры.