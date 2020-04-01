В Татарстане из-за разлива нефти под угрозой оказались бобры

В Татарстане на автодороге Муслюмово - Старые Карамалы перевернулась автоцистерна. О происшествии сообщает Минэкологии РТ.

В результате аварии на поверхности ручья Бемес образовалась нефтяная пленка площадью 532 квадратных метров.

Как оказалось, рядом с разливом нефти, обитают бобры. Чтобы сохранить их запруду, виновники инцидента установили боновые заграждения поперек ручья.

Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы загрязненной воды и почвы. По результатам анализов будут приняты административные меры.