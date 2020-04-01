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01.04.2020 13:51
Проект: В регионах

СУЭК-Кузбасс передала в больницы средства для борьбы с коронавирусом

Компания "СУЭК-Кузбасс" оказала поддержку медицинским учреждениям Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией.

В Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) передано одна тысяча медицинские респираторных масок, десять литров дезинфицирующих средств, флаконы с физраствором, а также одноразовые медицинские комбинезоны. Этот запас должен помочь медикам для принятия экстренных эффективных мер в случае выявления инфицированных коронавирусом горожан.

Еще тысяча медицинские респираторных масок направлена в инфекционное отделение ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1". Туда же переданы отдельные комплектующие для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие. Это позволяет легким насытить кислородом кровь, а также удалить из легких углекислый газ, что очень важно при острых заболеваниях пневмонией, вызванной коронавирусом.

Отметим также, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в компании "СУЭК-Кузбасс" принимается целый комплекс необходимых профилактических мер. Создан и действует оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

В задачи штаба входят постоянный контроль за эпидемиологической обстановкой на предприятиях, своевременное проведение всех необходимых санитарно-медицинских и других мероприятий. Проведена организационная работа по выполнению объявленной правительством нерабочей недели в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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