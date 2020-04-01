В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя

Инспектор ДПС города Зимы благодаря хорошей спортивной форме сумел догнать и на ходу запрыгнуть в машину нарушителя, тем самым предотвратив пьяное ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, о неадекватном водителе "Тойоты" на дороге в ГИБДД сообщили автолюбители. Очевидцы рискованной езды предположили, что человек за рулем пьян и может быть опасен для окружающих.

По указанным координатам выехал патруль ДПС. Машину быстро обнаружили, но на требование остановиться водитель отреагировал лишь тем, что увеличил скорость и попытался скрыться. Патрульные бросились в погоню. На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон и заставил водителя остановиться.

Как отмечается в сообщении, в ходе медицинского освидетельствования в крови водителя было выявлено 1,87 промилле алкоголя (при норме 0,3 промилле). Однако это не только не помешало ему есть за руль, но взять в машину еще троих человек. Причем один из пассажиров оказался владельцем Toyota - его тоже не смутило, что человек, которому он доверил руль, сильно пьян. Позднее выяснилось, что водитель отбывает условный срок за предыдущие нарушения ПДД. Приговор ему выносил суд Омска.

Сейчас нарушитель ПДД привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.