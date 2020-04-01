В Омске отменят транспортные льготы на время самоизоляции

В Омске нашли способ ограничить поездки горожан в связи с распространением коронавируса. На территории региона введен режим самоизоляции. На это время приостанавливается предоставление льгот на оплату проезда в общественном транспорте.

- Со второго апреля электронные транспортные карты, выданные льготникам министерством труда и социального развития Омской области, действовать не будут, - сообщили в мэрии.

Кроме этого, подорожает проезд для школьников и студентов, вместо прежних 15 и 18 рублей они будут платить 24 рубля. Столько же будут платить пенсионеры.

- Данные меры необходимы для защиты здоровья граждан, - комментирует директор департамента транспорта Омска Александр Вялков. - Пассажиры, пользующиеся льготами, входят в группу риска. По нашим данным, несмотря на указы и рекомендации, только вчера общественным транспортом воспользовались около девяти тысяч пенсионеров. Отмена льгот станет для них стимулом соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить перемещения по городу.

По словам специалистов, льготы не пропадут.

- Неиспользованные поездки будут сохранены и перенесены на последующие периоды в течение календарного года, - обещает Вялков.

Ограничения отменят, как только в регионе будет снят режим самоизоляции.