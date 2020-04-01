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01.04.2020 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье выявили четыре новых случая заболевания COVID-19

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Ставропольском крае официально подтвердили еще четыре случая заболевания COVID-19. Как сообщила замминистра здравоохранения Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге в правительстве региона, был выписан первый переболевший пациент.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Одного пациента выписали, симптомов у него не было, проведены все необходимые анализы, соблюдены сроки, коронавируса у него не обнаружили, он выздоровел, - отметила Дроздецкая.

Таким образом, всего на Ставрополье коронавирусом заразились десять человек, девять из них продолжают болеть, они изолированы.  Все зараженные либо вернулись из-за границы, либо контактировали с такими людьми. По словам замминистра здравоохранения, пациенты чувствуют себя удовлетворительно, у них нет симптомов. Под наблюдением у медиков в регионе находятся 2033 человека.

- Если по истечении необходимого времени не проявятся симптомы заболевания и повторные анализы не покажут положительных результатов, пациентов будут выписывать, - подчеркнула Дроздецкая.

Как сообщалось ранее, с 22 часов 31 марта в Ставропольском крае введен режим полной самоизоляции граждан. Как и в других регионах, выйти из дома можно только в ближайшие магазин или аптеку, обратиться за срочной медпомощью или проследовать на работу. Режим домашнего нахождения продлится до 6 апреля.

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