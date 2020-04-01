Что смотрят в Петербурге в самоизоляции - первые итоги от видеосервиса Wink

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ "Ростелекома" представляют итоги просмотра контента за первую неделю после усиления мер по борьбе с инфекцией и самоизоляции.

Среди лидеров просмотров - популярные отечественные картины последнего времени "Вторжение", "Холоп", "Ржев", а также сериалы "Содержанки", "Молодежка", "Папик" и "Филатов". Из зарубежного кино активно смотрят фильм-победитель последней Оскаровской церемонии "Паразиты", а также "Бладшот", "1917", анимационные ленты "Холодное сердце 2" и "Камуфляж и шпионаж", сериал "Сопрано" в правильном переводе "Гоблина", а также, что удивительно, первый сезон "Друзей".

По сравнению с двумя неделями ранее в домашних условиях телесмотрение увеличилось в 3,5 раза, в первую очередь за счет увеличения дневного просмотра телеканалов. А просмотр фильмов и сериалов из видеотеки вырос в 9 раз! Количество установок мобильных приложений Wink возросло в 4 раза.

"Мы стремимся в текущих условиях работать так, чтобы люди не чувствовали себя в культурной и информационной изоляции. Яркие впечатления от классного кино и хорошее настроение обязательно помогут нам пережить этот непростой период. Мы видим, что быстрее всего растет потребление детского контента - и развлекательного, и познавательного. Вырос рейтинг образовательных каналов, смотрят кино по произведениям школьной программы, видеоуроки и, конечно, любимые российские мультфильмы - "Маша и медведь", "Фиксики", "Ми-ми-мишки", "Три кота". Дети любого возраста могут найти в Wink что-то интересное и полезное", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" компании "Ростелеком" Антон Годовиков.

"Ростелеком" еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты. Вместе с тем, увеличивается и просмотр платного контента (более чем в 3 раза), включая киноблокбастеры последнего времени.

В культурной столице России в 8 раз вырос просмотр телеканалов об искусстве. Благодаря тому, что в видеосервисе Wink и интерактивном ТВ "Ростелекома" можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их коллекций.

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Предоставлено пресс-службой "Ростелеком"