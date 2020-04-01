Новости

Четверых нижегородцев задержали по подозрению в убийстве 18:22
В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире 18:05
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom 18:04
В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция 18:00
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы 17:59
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими 17:50
УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок 17:48
Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня 17:46
В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты 17:39
В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок 17:39
В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн 17:35
В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса 17:34
Холм в Британии оказался пирамидой неолита 17:28
Москалькова просит МИД РФ помочь застрявшим в аэропорту Бангкока россиянам 17:22
МИД: 25 тысяч россиян за рубежом захотели вернуться домой из-за COVID-19 17:20
В Липецке нашли мать найденного в мусорном баке младенца 17:12
Кадыров полностью закрыл границу Чечни из-за угрозы COVID-19 17:10
За 2 месяца количество аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличится на 8 тысяч 17:05
Минздрав: Коронавирус передается половым путем 17:04
Комплексы С-400 отразят условный авианалет на Калининградскую область 17:04
Уникальный советский минивэн "Лосенок" сняли на видео 17:01
В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина 16:57
На Урале периодику предложили отнести к товарам первой необходимости 16:56
"Орел и Решка" выйдет в новом формате - без ведущих 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 17:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Комплексы С-400 отразят условный авианалет на Калининградскую область

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Воздушные удары условного противника отразят ракетчики соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в Калининградской области в рамках командно-штабной тренировки, которая продлится несколько дней.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Балтфлот высадил под Калининградом морской десант

"Вражеская" авиация совершит налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей. От ударов крылатых ракет с воздуха наземные объекты и инфраструктуру прикроют боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, мероприятие боевой подготовки проходит в плановом режиме, в нем задействовано более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники соединения ПВО Балтийского флота.

В ходе учений пройдут имитационные стрельбы расчетов зенитных ракетных систем соединения. Радиотехнические подразделения флотской ПВО, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнят нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом