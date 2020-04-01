Комплексы С-400 отразят условный авианалет на Калининградскую область

Воздушные удары условного противника отразят ракетчики соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в Калининградской области в рамках командно-штабной тренировки, которая продлится несколько дней.

"Вражеская" авиация совершит налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей. От ударов крылатых ракет с воздуха наземные объекты и инфраструктуру прикроют боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, мероприятие боевой подготовки проходит в плановом режиме, в нем задействовано более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники соединения ПВО Балтийского флота.

В ходе учений пройдут имитационные стрельбы расчетов зенитных ракетных систем соединения. Радиотехнические подразделения флотской ПВО, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнят нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.