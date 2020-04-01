В Петербурге завели дело на хозяев открытой в карантин кальянной

Владельцы кальянной на улице Кораблестроителей в Петербурге стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту нарушения запрета на работу в условиях карантина. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, им вменяется в вину "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - статья 238 УК РФ.

- Полицейские, представители Роспотребнадзора и прокуратуры обнаружили открытую для посещения кальянную, несмотря на уже наложенные накануне меры административного воздействия, - рассказали в главке. - При повторной проверке было установлено, что предписания владельцы кальянной не исполнили и не закрыли заведение для посетителей в рамках ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Виновным может грозить до двух лет лишения свободы, а в случае наступления тяжких последствий - например, если кто-то заразился в кальянной коронавирусом и впоследствии умер - до десяти лет лишения свободы.