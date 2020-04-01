В Петербурге нарушитель сбил полицейского

В Петербурге полиция задержала нарушителя правил дорожного движения, который сбил инспектора ДПС, пытаясь скрыться. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении виновного уже составлены семь протоколов об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации следственных органов, инцидент произошел накануне вечером на проспекте Королева. Автомобиль Ford Focus пересек перекресток на красный свет, а затем попытался скрыться от полиции. Когда машину нарушителя удалось заблокировать, он предпринял еще одну попытку побега.

- Во время задержания водитель начал движение автомобиля и совершил наезд на служебный автомобиль Ford Focus и инспектора ДПС, - сообщили в главке. - Сотрудник полиции в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи продолжил несение службы.

В настоящее время водитель 1976 года рождения задержан. Ему вменяется в вину управление автомобилем без документов, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и еще ряд нарушений, предусмотренных статьями КоАП РФ. Кроме того, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.