Новости

Железнодорожные пассажирские перевозки марте снизились на 20% 12:06
"Загибалась от боли": Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании 12:06
В Калмыкии выявили новые очаги коронавируса 12:01
ЗиЛ продлил права на свой бренд 12:00
В России проводят 36 тысяч тестов на коронавирус в сутки 11:59
В Таиланде начали раздавать бесплатный интернет в надежде удержать людей дома 11:59
Ростуризм призвал отложить введение гостиничного сбора 11:58
В Подмосковье скончался второй больной коронавирусом 11:57
Больные COVID-19 запустили флешмоб в Facebook 11:57
Курганская ГИБДД начала останавливать на дорогах нарушителей карантина 11:55
На что готова польская правящая партия ради победы на выборах президента 11:54
В Италии продлили карантин до 13 апреля 11:53
Роспотребнадзор ввел в регионах дополнительные меры против COVID-19 11:50
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта 11:44
В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор 11:43
На Кубани число случаев заболевания коронавирусом выросло до 22 11:42
В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя 11:42
В Крыму спрогнозировали статистику COVID-19 при массовых тестах 11:27
Видео: Опустевший из-за карантина британский городок наводнили козы 11:19
В Петербурге нарушитель сбил полицейского 11:10
Магазинам напомнили о необходимости обеспечивать социальное дистанцирование 11:08
Пентагон засекретит данные об эпидемии коронавируса в ВС США 11:07
На Ставрополье выявили четыре новых случая заболевания COVID-19 11:05
Почти 100 тысяч москвичей получили выплату за соблюдение режима изоляции 11:02
Видео: горящий автомобиль врезался в АЗС и чудом ее не взорвал 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге нарушитель сбил полицейского

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге полиция задержала нарушителя правил дорожного движения, который сбил инспектора ДПС, пытаясь скрыться. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении виновного уже составлены семь протоколов об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции

По информации следственных органов, инцидент произошел накануне вечером на проспекте Королева. Автомобиль Ford Focus пересек перекресток на красный свет, а затем попытался скрыться от полиции. Когда машину нарушителя удалось заблокировать, он предпринял еще одну попытку побега.

- Во время задержания водитель начал движение автомобиля и совершил наезд на служебный автомобиль Ford Focus и инспектора ДПС, - сообщили в главке. - Сотрудник полиции в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи продолжил несение службы.

В настоящее время водитель 1976 года рождения задержан. Ему вменяется в вину управление автомобилем без документов, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и еще ряд нарушений, предусмотренных статьями КоАП РФ. Кроме того, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек
Курс доллара превысил 79 рублей
Роспотребнадзор ввел в регионах дополнительные меры против COVID-19
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе