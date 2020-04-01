Отдав военной службе семнадцать лет, старший сержант запаса Андрей Пицик никак не мог предполагать, что его семья окажется на улице. Но это стало реальной угрозой. Увольняясь из армии, он получил отказ в субсидии на приобретение квартиры. Чиновники объяснили это тем, что семья "намеренно ухудшила жилищные условия". Сейчас Татьяна и Андрей Пицик вместе с семью детьми ютятся в небольшой служебной квартире в поселке Видяево Мурманской области и отчаянно пытаются отстоять свои права на жилье.

Семеро детей и Данила

"Беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях. В том числе с риском для жизни, стойко переносить трудности военной службы", - гласит Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ.?Трудностей военной службы Андрею Пицику хватило с лихвой, поскольку на флоте он был отнюдь не писарем и не тыловиком. Служил в разведке, десантно-штурмовом батальоне и в отряде специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота. Тяготы делила с ним жена Татьяна, которая переехала к мужу на Крайний Север из поселка под Саратовом.

К моменту встречи с Андреем Татьяна была вдовой с четырьмя детьми и пасынком Даниилом. Ее первый муж, Дмитрий, погиб в автомобильной аварии. Андрея чужие дети не испугали. Он полюбил Татьяну, женился на ней, и в этом браке родились еще трое ребятишек. А детей Татьяны от первого брака Андрей усыновил.

До брака с Андреем Татьяна с детьми жила в двух муниципальных квартирах по соцнайму, нанимателем которых числился Дмитрий. Выйдя замуж, переехала вместе с детьми в поселок Оленья Губа, а затем в Видяево - вслед за супругом.

Данилу в это время забрала к себе его бабушка по отцу, а затем... отдала его в детдом. С этим не смогла смириться мать Татьяны. Она забрала неродного внука к себе и оформила над ним опеку. Муниципальная жилплощадь, которую ранее нанимал Дмитрий, теперь закреплена за Данилой по соцнайму.

"Мы не обязаны объяснять!"

Около шести лет семья Пицик не вспоминала об этих муниципальных квадратных метрах - до тех пор, пока не решила получить региональные сертификаты, полагающиеся на троих детей Андрея и Татьяны. Условием выдачи денег была постоянная прописка матери в Мурманской области. На тот момент Татьяна оставалась прописанной в квартире Данилы в Саратовской области. Осенью 2018-го она съездила на родину и выписалась оттуда. Примерно в это же время Андрея направили на военно-врачебную комиссию, которая признала его негодным по состоянию здоровья для дальнейшей службы в подводном спецназе.

Старший сержант начал собирать документы для постановки на учет в ФГКУ "Северное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны (филиал в городе Гаджиево) и выплаты субсидии на приобретение жилья. С этого момента началось хождение по кругам бюрократического ада.

В декабре 2018 года пришло письмо о том, что семья Пицик признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставлена на учет. Субсидия им полагалась вне очереди. В январе 2019-го Андрей был честь по чести уволен с военной службы. Однако с субсидией, которую должно было перечислить "Северрегионжилье", получилась странная заминка. Вдруг выяснилось, что дела семьи Пицик в юротделе не оказалось. На вопрос о причинах последовал краткий ответ: "Мы не обязаны вам это объяснять!"

- Пришлось обращаться в прокуратуру города Полярного, чтобы разобраться, где наше дело, - рассказывает Андрей. - Но и прокуратура не смогла это выяснить. Тогда мы обратились в суд с иском к "Северрегионжилью" о бездействии в выплате субсидии.

В этот же день по стечению обстоятельств Татьяне удалось попасть на прием к начальнику "Северрегионжилья" Юрию Будко. Тот изумился: "Как, вам еще не выплатили субсидию?" Он заверил Татьяну: деньги будут через неделю, нужно только забрать иск, чтобы не затягивать процесс выплаты из-за судебных процедур.

- Иск мы забрали, после чего началось: то одна справка не такая, то другая не устраивает, то третью надо переделать, - рассказывают Андрей и Татьяна. - Мы предоставили все, что запрашивали. Сделали даже те документы, которых закон не требует. Но в итоге нам все равно пришлось обращаться в суд вторично.

В суде выяснилось, что семья снята с учета как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Выписавшись из муниципального жилья в Саратове, Татьяна якобы намеренно ухудшила жилищные условия семьи, чтобы "еще раз получить квартиру от государства". Иными словами, она вполне могла бы продолжать жить в квартире своего пасынка. Кроме того, выписалась она из саратовской квартиры только после того, как прожила семь лет в Заполярье. А значит, с точки зрения чиновников, налицо попытка обмануть государство.

Битва аргументов

Суд встал на сторону "Северрегионжилья". По словам Андрея, выступавшие в суде представители ведомства даже не вникли в ситуацию: они заявили, что в злополучной саратовской квартире проживает "сын Татьяны Пицик". Тогда как, повторим, Данила - сын ее первого мужа от предыдущего брака. Звучал и такой аргумент: подавая документы на получение субсидии, Андрей не указал в своем заявлении, что его супруга Татьяна была зарегистрирована в Саратове. В реальности же эти сведения были представлены с самого начала, утверждают супруги.

Семья Пицик обратилась с апелляцией в областной суд. Результат тот же.

- Судья прямо спросила меня: "Андрей Павлович, вы хотите второй раз от государства жилье получить?" - говорит Андрей. - Отвечаю: "А разве я хотя бы раз получал жилье от государства?" В итоге и областной суд оставил наше обращение без удовлетворения. Мы направили кассационную жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

Сейчас Андрей Пицик работает в пожарной части Видяево и надеется восстановиться в армии, поскольку категория его здоровья позволяет продолжать службу в других частях, кроме спецназа. Он и его семья продолжают жить в служебной муниципальной квартире.

- Сколько времени мы еще сможем в ней жить, неизвестно, - говорит он. - Я подозреваю, что не выселяют нас только потому, что мы многодетная семья и это станет огромным скандалом. Но мы все же верим в справедливость.

Комментарий

Юрий Будко, начальник ФГКУ "Северное региональное управление жилищного обеспечения":

- Мы очень внимательно рассмотрели учетное дело, понимая, что речь идет о многодетной семье. Но для выплаты военнослужащий и члены его семьи обязаны предоставить ряд необходимых документов. В случае с семьей Пицик эти документы нам были предоставлены не полностью, поэтому там возникли гражданско-правовые отношения, которые могут быть разрешены только в судебной инстанции.

Хочу подчеркнуть: две квартиры в Саратове, о которых шла речь, не сдавались муниципалитету, хотя они должны сдаваться при убытии главного квартиросъемщика. Возникает вопрос: почему мать выписала детей в худшие условия проживания? Ранее Татьяна Пицик была обеспечена государством двумя квартирами из расчета на состав своей прежней семьи. При убытии она должна была сдать эти квартиры. Ребенку, который в них проживал, при этом могли предоставить другое жилое помещение меньшей площади. Но почему-то администрация города Саратова оставила ему две квартиры. Если бы Татьяна представила нам документы о сдаче данных жилых помещений, вопросов бы не было.

Кольский районный суд 26 октября 2018 года принял решение отказать в требованиях Пицик. Позже его решение было подтверждено апелляционным определением от 18 января 2019 года. И давать оценку решениям суда я не могу.