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01.04.2020 14:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ростовский театр покажет онлайн трэш-шапито

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один из ростовских частных театров перешел на показы в онлайн режиме. В нерабочую неделю, начиная со 2 апреля, планируется представить четыре спектакля, которые также можно посмотреть в записи. Для этого на сутки будет открыт доступ к каждому спектаклю. Обо всех показах в интернете зрителей предупредят заранее.

Кстати, в онлайн-режиме можно будет познакомиться с такими жанрами, как комедия, трагифарс, трэш-шапито и флэш-трэш аниме. Примечательно, что онлайн показы будут осуществляться бесплатно.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр

"Никогда еще репертуар, театр и весь мир не был таким, но мы верим, что пройдем через все перипетии вместе с вами и освоимся в новой действительности. Чтобы обеспечить это, давайте, пожалуйста, по возможности посидим дома и воспользуемся возможностью заняться тем, на что раньше не было времени. Даже в театр теперь можно сходить дистанционно!", - отмечают артисты.

Несмотря на то, что театр не берет денег за дистанционно демонстрируемые спектакли, к числу преуспевающих он явно не относится. Негосударственный театр сейчас находится в сложном материальном положении.

Артисты признают, что главным ресурсом сейчас является энтузиазм, но для работы все же требуются и материальные расходы - от декораций до лампочек. Поэтому театр призывает ростовчан по возможности принять участие в его судьбе методом общественного финансирования. Зрителям предлагается форма для перечисления благотворительных пожертвований. А траты собранных средств желающие смогут проконтролировать.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону COVID-19. Мы справимся!

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