Завершены работы по созданию первого модернизированного Ту-95МСМ

В Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершены работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ. Началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.

Завершена также модернизация первой партии самолетов Ту-95МС. Как сообщает пресс-служба ПАО "Туполев", целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные.

Напомним, что турбовинтовой межконтинентальный ракетоносец Ту-95МС может нести шесть дальних крылатых ракет Х-101 и вариант ракеты с ядерной боеголовкой Х-102. В 2015 году самолеты применялись в Сирии, где крылатыми ракетами точно поразили подземные укрепления и склады международных террористов.

Самолет Ту-95МС, по классификации НАТО "Медведь", может развивать скорость до 830 километров в час, а дальность полета составляет 10500 километров. Экипаж - семь человек.