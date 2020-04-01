Рекордный по числу заболевших немецкий район станет живой лабораторией

Немецкие ученые планируют превратить целый район в настоящую "живую лабораторию". Речь идет об округе Хайнсберг, где было зафиксировано больше всего инфицированных в стране. Как сообщает газета The Guardian, ведущие немецкие вирусологи с командой из сорока студентов медучилищ будут следить за тысячей местных жителей, чтобы понять, как именно распространяется вирус и как это можно остановить.

Для этих целей специалисты отправятся в 500 разных учреждений и зданий - от обычных частных домов до детских садов и больниц. Там они будут изучать каждую деталь повседневной жизни, которая, на их взгляд, может способствовать передаче коронавируса. К примеру, они будут обращать особое внимание на мобильные телефоны, дверные ручки, кружки, пульты от телевизора, домашних животных и даже некоторую еду.

"Если есть способы предотвратить распространение болезни в окружающей среде, то мы хотим их изучить, чтобы понять, как мы в этой окружающей среде сможем вместе уживаться", - объясняет один из руководителей исследования профессор Хендрик Стрик. По его словам, полученные знания должны помочь понять природу вируса и его "поведение", что, в свою очередь, позволит ослабить жесткие карантинные меры, которые обездвиживают целую страну.

На основе результатов работы ученые составят специальные рекомендации для политиков, которые в дальнейшем помогут последним принимать правильные решения в борьбе с пандемией, отмечает Стрик. Кстати, первые результаты специалисты рассчитывают получить уже к следующей неделе.

Напомним, что всего в "немецком Ухане", а именно так называют Хайнсберг некоторые СМИ, коронавирусом заболели около 1281 человек, 34 из них умерли.