Роспотребнадзор ввел в регионах дополнительные меры против COVID-19

Ранее она сообщила о распространении инфекции и о том, что Россия вступила в новую фазу эпидемии - передача вируса происходит внутри страны, в результате контактов в семье, транспорте, на работе, в общественных местах.

"География расширяется. И хочу отметить, что больше 25 процентов - это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе. Почти 1 100 - это лица, приехавшие из других стран и привезшие нам инфекционное начало, которым они заразили своих коллег по работе и домашних по семье", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным анализа Роспотребнадзора, больше половины - 63 процента заболевших - имеют симптомы ОРВИ, у почти четверти выявленных инфицированных симптомов заболевания не было. Пневмония развилась у 14 процентов заразившихся.