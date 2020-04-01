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1 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Ростовской области от 31 марта 2020 года № 64 "О мерах по исполнению поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945"

Дата подписания 31 марта 2020 г.
Опубликован 1 апреля 2020 г.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945:

1. Органам исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора), приостановить до 1 мая 2020 г. назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

2. Региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области (Сильвестров Ю.Ю.) разработать механизм сокращения числа проверок, проводимых Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области, с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов в Ростовской области принять аналогичные правовые акты, предусматривающие приостановление до 1 мая 2020 г. осуществления проверок органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Изотова А.Ю.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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